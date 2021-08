L'obiettivo per l'estate del presidente del Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi è quello di creare la squadra più forte del mondo e il calciomercato ricco di stelle annuncia una stagione da protagonista per il club francese. Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi e Georginio Wijnaldum (in attesa di nuovi colpi) hanno messo in chiaro le intenzioni del PSG, che secondo i quotisti potrebbero vincere tutto. Anche se vale per la stagione precedente, dovrebbe essere un giocatore della squadra francese a vincere il Pallone d'Oro. Messi è infatti favorito a quota 1,40 e dietro di lui c'è il nuovo compagno di squadra Donnarumma a 8,00, il miglior giocatore dell'Europeo. Alla stessa quota c'è Lewandowski, che grazie ai 41 gol segnati in Bundesliga si gioca le sue chance. Al di là dei premi individuali, il PSG come collettivo sembra destinato a dominare la stagione europea. Il massimo sarebbe il Triplete e anche in questo caso i bookmaker di Betaland piazzano il club francese in pole a quota 6,00, con il Bayern Monaco e il Manchester City ben staccati a 20 e 30 volte la posta. La Juventus di Allegri è la prima italiana ma a quota 90. A 110 il primo Barcellona senza Messi. L'effetto Messi intanto si è subito sentito sui pronostici in vista della prossima Champions League. La concorrenza è tra le due squadre che hanno la maggiore disponibilità economica: il Paris Saint-Germain si gioca campione d'Europa a 3,75, il Manchester City è a 4,50. Capitolo Ligue 1. Il Lille è campione in carica, ma appare evidente il PSG ha colmato il gap di quel singolo punto che l'anno scorso ha permesso a Yilmaz e compagni di superare i parigini. A quota 1,10 il PSG è lanciato verso la vittoria del campionato, con il Lione prima alternativa ma a 14 volte la posta.