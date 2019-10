Tredici anni dopo l'ultima volta, c'è un difensore in prima fila per il Pallone d'Oro. Virgil van Dijk svetta nelle previsioni degli analisti sul premio che sarà assegnato a dicembre: dopo Fabio Cannavaro nel 2006, il centrale del Liverpool si prende la scena sul tabellone, dove è favorito a 1,45. In corsa, nonostante il flop in Copa America, c'è anche Lionel Messi, secondo a 3,00, mentre la sorpresa potrebbe essere Alisson, anche lui protagonista con i Reds ma a quota 10,00. Stessa quota per Cristiano Ronaldo, "snobbato" nonostante il successo in Nations League con il Portogallo, ma davanti a Sadio Mané (15,00) e Mohamed Salah (20,00).