Giù dal podio. Se le indiscrezioni di questi giorni saranno confermate, Cristiano Ronaldo e Antoine Griezmann non saranno nei primi tre posti della classifica del Pallone d'Oro, che verrà assegnato il prossimo 3 dicembre a Parigi. In un video pubblicato da L'Equipe per sponsorizzare la consegna del prestigioso trofeo, ci sono le immagini di CR7 in Champions League con il Real Madrid, ma guardandolo fino alla fine l'impressione è che per il premio più ambito sia una questione a tre tra Kylian Mbappé, Raphael Varane e Luka Modric.



OUT ANCHE MESSI - Niente Ronaldo, che da Torino raccontano furioso per l'esclusione, niente Griezmann, protagonista con la maglia dell'Atletico Madrid in Europa League e con quella della Francia al Mondale. ​Per la prima volta dal 2008, dunque non sarà un affare privato tra il portoghese e Leo Messi, altro grande escluso. Entrambi l'hanno vinto cinque volte e quando uno finiva primo, l’altro si piazzava secondo, con l’eccezione del 2010, con Andrés Iniesta e Xavi dietro al numero 10 del Barcellona.