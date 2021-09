Sarà una lotta a due quella per il Pallone d’Oro 2021. Con il passare delle settimane si fa sempre più forte la posizione del centrocampista azzurro Jorginho, pronto a dar battaglia a un Lionel Messi sempre in pole position. Per gli esperti. infatti, il successo del fenomeno argentino, come riporta Agipronews, si gioca a 1,65 contro il 2,25 del centrocampista del Chelsea, in continua ascesa dopo una stagione magica che l’ha portato a vincere la Champions League, la Supercoppa Europea ed Euro 2020 con l’Italia Staccato, rispetto al duo dei favoriti, il bomber del Bayern Monaco Robert Lewandowski, in quota a 9 mentre vale 20 volte la posta un successo del portiere azzurro Gianluigi Donnaruma, Mvp dell’ultimo Euro 2020 e di N’Golo Kantè, compagno di reparto ai Blues proprio di Jorginho.