La caccia al primo trofeo con l’Argentina stavolta si ferma nella semifinale di Copa America, con la vittoria per 2-0 del Brasile. Leo Messi rimane a bocca asciutta con la maglia albiceleste e perde forse l’ultima occasione di confermarsi in testa alle scommesse sul prossimo Pallone d’Oro. Dopo la sconfitta di ieri è arrivata puntuale la "bocciatura" degli analisti: dal primo posto sul tabellone Snai, a 1,90, l’argentino, riferisce Agipronews, è ora scivolato al secondo posto, a 2,75. Sorride invece Virgil van Dijk, autore di una stagione memorabile con il Liverpool culminata con il trionfo in Champions League. il difensore olandese è ora favorito a 2,00 (da 2,25), ma i Reds sono in corsa anche con Mohamed Salah a 5,00 e con Alisson a 15,00, quest’ultimo alla pari con Cristiano Ronaldo.