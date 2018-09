Prima il premio della Uefa, ieri il bis con quello della Fifa. Luka Modric si aggiudica il “The Best Men’s Player” della massima organizzazione del calcio mondiale, e fa un passo avanti decisivo verso il Pallone d’Oro, per il quale sorpassa Cristiano Ronaldo. La premiazione di Londra ha segnato la svolta definitiva per i betting analyst: il croato - fino a ieri in seconda posizione a 2,25, ma che prima del Mondiale era addirittura a 100,00 - è il nuovo favorito sul tabellone Snai, che lo offre a 1,50. Un nuovo smacco per CR7, che per la prima volta dopo due anni non è più la prima scelta dei bookmaker. Il portoghese, riferisce Agipronews, è passato da 1,50 a 2,25, mentre in terza posizione si conferma Antoine Griezmann, lontanissimo però a 12 volte la posta.