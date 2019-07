Non Cristiano Ronaldo, stavolta, e probabilmente, dopo il mezzo flop in Coppa America, nemmeno Leo Messi: allora, a chi andrà il prossimo Pallone d’Oro? Stando alle previsioni dei bookmaker, uscirà con tutta probabilità dalle fila del Liverpool. Dal favoritissimo van Dijk, dato a 1,85, ora si è allontanato Momo Salah, reduce da una bruciante eliminazione in Coppa d’Africa e ora dato a 10. Si è invece avvicinato Alisson, il cui trionfo, riferisce Agipronews, si gioca a 4,00. Campione d’Europa e fresco vincitore della Copa America (subendo un solo gol in tutto il torneo), il brasiliano metterebbe le mani su un premio che è sfuggito ai più grandi portieri della storia, fatta eccezione per Jashin che lo vinse nel 1963. Dopo il sovietico, hanno sfiorato il Pallone d’Oro Dino Zoff, secondo nel 1973; il cecoslovacco Viktor, terzo nel 1976; il tedesco Kahn, terzo nel 2001 e nel 2002; Buffon, secondo nel 2006; il tedesco Neuer, terzo nel 2014.