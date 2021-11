Vincitore del Premio Kopa, riservato al miglior Under 21 in circolazione, il centrocampista del Barcellona Pedri ha commentato: "Non c'è modo migliore di festeggiare gli anni del vincere un premio così importante vicino ai migliori giocatori al mondo. Ringrazio il Barcellona e Messi, lo dedico alla mia famiglia che mi sostiene ogni giorno, e agli abitanti di La Palma che non stanno vivendo un gran momento e spero tornino presto a sorridere".