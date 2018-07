Ha perso la finale contro la Francia, ma Luka Modric si è comunque guadagnato il titolo di miglior giocatore dei Mondiali. Un riconoscimento che, grazie alle prestazioni con la Croazia, proietta il regista del Real Madrid nella ristretta elite di giocatore in corsa per il Pallone d'Oro. L'effetto di Russia 2018 è evidentissimo sulle lavagne internazionali, dove la quota del centrocampista è crollata da 100 a 5,00 sul tabellone 888sport. Modric è ora la seconda scelta assoluta, alle spalle di Cristiano Ronaldo, ancora favorito a 1,25. L'effetto mondiale ha portato in prima fila anche Kylian Mbappè, autore del quarto gol dei Bleus nella finale di ieri: l'asso del Paris Saint Germain, ad appena 19 anni, è passato da 150,00 a 11,00, in terza posizione davanti a Lionel Messi, salito a 13,00 dopo la deludente eliminazione dell'Argentina.