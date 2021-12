L'edizione 2021 del Guldbollen, il Pallone d’Oro svedese, non finirà ad arricchire la bacheca di Zlatan Ibrahimovic che in carriera ne ha conquistati già 12, ma che era tornato alla vittoria l'anno scorso nel 2020 dopo ben 3 anni di assenza, complice anche l'avventura nei Los Angeles Galaxy,



Niente riconoscimento quindi per il Guldbolle 2021 per la punta del Milan che è stato beffato, come confermato dal Lipsia con un post uffiiale, dall'attaccante classe 1991 Emil Forsberg che è quindi al primo successo, conquistato grazie anche ai 4 gol segnati ad Euro 2020 nelle sfide contro Slovacchia, Polonia (doppietta) e Ucraina.