Poco più di due settimane e France Football assegnerà il sessantaquattresimo Pallone d’Oro al miglior calciatore del 2019. Negli ultimi mesi si sono avvicendate numerose indiscrezioni sui favoriti al trofeo individuale tra i più prestigiosi nel mondo dello sport, alimentando la giostra tra i due attaccanti ed eterni rivali, Messi e Cristiano Ronaldo, entrambi a caccia del sesto Ballon d'Or. Ma dopo la vittoria di un centrocampista l’anno scorso (Luka Modric), quest’anno a vincere potrebbe essere un difensore, da più parti riconosciuto come “il predestinato” già in tempi non sospetti, o quantomeno da quando ha sollevato la scorsa Champions League con la maglia del Liverpool. Si tratta di Virgil Van Dijk, muro dei Reds e della nazionale olandese, protagonista di una stagione impeccabile e per questo ancora saldamente in testa alle quote dei bookmakers: ha fissato a 1,30 il suo successo a Parigi.