La scelta dei bookmaker è scontata, quasi obbligatoria. Kylian Mbappé si aggiudicherà il Pallone d’Oro Under 21, il premio - ufficialmente Trofeo Kopa - istituito quest’anno da France Football che premia il miglior talento del calcio. La stagione del francese, culminata con il Mondiale vinto in Russia, lo rende assoluto protagonista sul tabellone Sisal Matchpoint, dove il riconoscimento è offerto a 1,05. La buona notizia è la presenza di due azzurri tra i dieci finalisti: Gianluigi Donnarumma è il primo, piazzato proprio alle spalle di Mbappé, a quota 7,50. Per Patrick Cutrone, fresco di rinnovo con il Milan, si sale invece a 16,00. Tra i candidati “italiani” anche Justin Kluivert, pure lui dato a 16 volte la posta.