Virgil van Dijk, difensore del Liverpool, candidato al Pallone d'Oro, si racconta in una lunga intervista a Goal: "Forse è tempo che un difensore lo vinca. Faccio fatica a capire davvero quanto sia grande questa situazione, ci sarà sarà sicuramente un momento in cui poi realizzerò tutto. Al Celtic bisognava vincere ogni partita. Non avevo mai sperimentato un gioco così: 60% di possesso palla e tutto il tempo all'attacco".



SULLA PREMIER - "Giocarci era il mio sogno da sempre. Era il momento giusto, e penso anche che fosse il club giusto (il Southampton, ndr). La squadra era eccezionale e il manager ha svolto un ruolo importante nella mia decisione di andare al Southampton. Ho imparato tanto lì, sarò sempre grato per il mio tempo lì".



SUL LIVERPOOL - "Ho preso la decisione basandomi su molte cose. La mia sensazione è sempre l'elemento più importante e la sensazione che ho avuto è stata buona dal primo secondo che ho sentito dell'interesse del Liverpool. Anche altri club erano interessati, ma il Liverpool è stato più forte in diversi fattori, dall'allenatore, ai giocatori, ai tifosi, alla cultura del club, ai tifosi. Sono qui da quasi due anni e finora tutto bene. Sono felice e contento di essere qui".



SULLA CHAMPIONS - "Il primo momento che mi viene in mente è il gol di Orii. Sapevo che era gol e mi sono disteso a terra. Al momento del fischio, poi, le lacrime. E' frutto del lavoro che abbiamo fatto. Alcuni giocatori devono lavorare per quello che sono, come Andy Robertson. Da dove è partito e dove è arrivato ora... è incredibile. Abbiamo vinto la Champions, saremo per sempre ricordati nella storia del Liverpool".



SU KLOPP - "Ho sicuramente un legame speciale con lui. E gli sarò sempre grato. E' un manager fantastico e completo con un gioco chiaro. Ha una maniera fantastica di gestire i giocatori. Dice sempre le cose giuste.