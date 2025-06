Pallone d’Oro 2025: Dembele favorito, spera anche Donnarumma a quota 8

AFP via Getty Images

Il verdetto della finale diinfluenzerà anche il voto per ile Ousmaneparte senza dubbio favorito nei pronostici. Luis Enrique ha trovato il modo di far performare al massimo un giocatore che al Barcellona ha dovuto fare i conti con la pigrizia. Una storia passata, visto che il francese è stato decisivo per la cavalcata Champions del PSG sia grazie al bottino di 8 gol e 6 assist, che a un inatteso contributo difensivo in una squadra ricca di talenti.Le quote Pallone d’Oro 2025 tolgono gli ultimi dubbi, visto chedomina i pronostici a 1.50, con Lamine Yamal che probabilmente avrebbe preferito vedere l’Inter Campione d’Europa e che ha il Mondiale per Club e la Nations League per provare a recuperare, ma al momento è proposto su Betaland a 3. C’è un italiano sul podio, Gianluigi Donnarumma, che nonostante il ruolo penalizzante può ancora ambire al successo, anche se a quota 8 le speranze non sono molte.

Tanti ex Serie A saranno protagonisti: Mohamed Salah e Khvicha Kvaratskhelia, ad esempio, sono bancati rispettivamente a 8 e 10 volte la posta, mentre i primi nomi del nostro campionato sono Lautaro Martínez e Marcus Thuram, entrambi a quota 35.