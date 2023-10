Lionel Messi vince il suo ottavo Pallone d'Oro, una decisione che non convince tutti. In particolare Lothar Matthäus, che boccia la votazione e attacca: "Una farsa". Il tedesco ex Inter, vincitore del prestigioso trofeo nel 1990, è un sostenitore della Pulce ma nonostante questo non condivide la scelta di assegnare il riconoscimento all'asso campione del mondo con l'Argentina, sostenendo che qualcun altro meritasse di più: Erling Haaland, che ha chiuso la stagione con più gol che partite giocate sia in Champions che in Premier League, vincendo con il Manchester City il treble (campionato, FA Cup e Champions League).



Matthäus, a Sky Deutschland, non usa mezzi termini: "Per tutto l'anno Haaland ha fatto meglio di Messi. Il titolo è immeritato. Questa è la dimostrazione che il Mondiale conta più di tutto. Per me nessuno ha fatto meglio di Haaland, lui è stato il migliore degli ultimi 12 mesi. Ha vinto titoli importanti col City facendo record di gol. La votazione è una farsa, anche se sono da sempre un fan di Messi".