insieme delle prestazioni individuali e di squadra durante l'anno preso in considerazione;

valore del giocatore (talento e fair play);

carriera;

personalità, carisma.

Ilvenne istituito nel 1956 dalla rivista francese France Football, merito dell'iniziativa del giornalista ed ex calciatore Gabriel Hanot, con l'intento di eleggere ildel precedente anno solare,. Non ha mai avuto carattere ufficiale, anche perché fino al 1995 non è mai stato aperto ai calciatori non del Vecchio Continente (per questo Pelé e Maradona non l'hanno mai vinto), ma ha sempre avuto un'aura di meraviglia, risultando il riconoscimento più ambito a livello individuale. Dal 2006 in poi, qualsiasi calciatore affiliato alla FIFA può vincerlo, prima bisognava militare nella giurisdizione UEFA.Quello che oggi è il FIFA Best Player viene assegnato dal 1991, quando nacque come FIFA World Player of the Year. Questo, sì,, nonché dai rappresentanti della federazione internazionale dei calciatori professionisti. Per eliminare la dicotomia,, ma la formula risultò troppo confusionaria e dopo sei anni si decise di tornare allo status quo, modificando il nome del World Player of the Year in Best Player. L'albo d'oro di quei sei anni è riconosciuto comunque da entrambe le organizzazioni.All'articolo 10 del regolamento sono elencati i criteri da seguire da parte dei votanti per assegnare la propria preferenza:1956: Matthews1957: Di Stefano1958: Kopa1959: Di Stefano1960: Suarez1961: Sivori1962: Masopust1963: Yashin1964: Law1965: Eusebio1966: Charlton1967: Albert1968: Best1969: Rivera1970: Muller1971: Cruyff1972: Beckenbauer1973: Cruyff1974: Cruyff1975: Blokhin1976: Beckenbauer1977: Simonsen1978: Keegan1979: Keegan1980: Rummenigge1981: Rummenigge1982: Rossi1983: Platini1984: Platini1985: Platini1986: Belanov1987: Gullit1988: Van Basten1989: Van Basten1990: Matthaeus1991: Papin1992: Van Basten1993: Baggio1994: Stoichkov1995: Weah1996: Sammer1997: Ronaldo1998: Zidane1999: Rivaldo2000: Figo2001: Owen2002: Ronaldo2003: Nedved2004: Shevchenko2005: Ronaldinho2006: Cannavaro2007: Kakà2008: Cristiano Ronaldo2009: Messi2010: Messi2011: Messi2012: Messi2013: Cristiano Ronaldo2014: Cristiano Ronaldo2015: Messi2016: Cristiano Ronaldo2017: Cristiano Ronaldo2018: Modric2019: Messi2020: non assegnato a causa della pandemia (lo avrebbe stravinto Lewandowski)2021: Messi2022: Benzema