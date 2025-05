Pallone d’Oro, è sempre PSG-Inter: Donnarumma e Lautaro puntano il trofeo, in quota è sfida a Dembele

AFP via Getty Images

Saràla finale della Champions League 2025. Una sfida inedita che potrebbe rivelarsi decisiva anche per l’assegnazione del prossimo Pallone d’Oro. Autore di un cammino incredibile dagli ottavi in avanti, con un’altra straordinaria prestazione anche nella semifinale di ritorno contro l’Arsenal, Gianluigi Donnarumma vede a 5 su Snai la sua prima volta, stessa quota del capitano dell’Inter Lautaro Martinez, nove gol in 13 partite di Champions, tra cui quelle decisive contro Bayern Monaco e Barcellona. Tuttavia, il favorito per la vittoria del trofeo di France Football è il capocannoniere stagionale della squadra di Luis Enrique, Ousmane Dembelé.

Occhi puntati anche su un altro francese, ma in forza all’Inter, Marcus Thuram, dato vincente a 10, come Hakan Calhanoglu e Kvicha Kvaratskhelia, ex Napoli, decisivo dal suo approdo a Parigi dello scorso gennaio.