Ovviamente del Pallone d’Oro se ne riparlerà tra un anno e sicuramente con un protagonista diverso dal vorace argentino che ne ha conquistati otto, più di qualsiasi altro calciatore. Lui stesso, dal palco della premiazione parigina, ha abdicato, annunciando che, dal prossimo anno, tocca ad altri. Chiusa, dunque, un’èra caratterizzata, per larga parte, anche dal confronto con Cristiano Ronaldo, si inaugura una stagione diversa. C’è voglia di novità anche perché il nuovo spinge per imporsi., non foss’altro perché la sua grandezza è accertata, fatta di gol, risultati e continuità sia in Nazionale, sia nel Paris Saint Germain. Anzi, a dire il vero, più in Nazionale che nel club., potente e prepotente, è all’opposto. Sia come qualità di goleador (potenza, esplosività, muscolarità) sia come vetrina: la nazionale norvegese offre meno rifrazione del Manchester City.E poi c’èl’uomo che segna pur non essendo un attaccante, il centrocampista (ovviamente offensivo), polivalente e stiloso, in grado di trascinare una generazione, anche di ammiratori, troppo giovani per ricordare tutto di Messi. Una cosa va detta con chiarezza: se Bellingham, più ancora di Mbappé e Haaland, rappresenta il futuro,. Fatta eccezione per Pelé e Maradona. Solo loro sono nell’empireo.