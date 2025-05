Getty Images

Pallone d’Oro, i bookmaker lanciano Lautaro: il “Toro” irrompe nella corsa al trofeo, in quota è sfida a Yamal

un' ora fa



Nove gol in tredici partite di Champions League, con tanto di gol pesanti e decisivi contro Bayern Monaco e Barcellona. Capitan Lautaro Martinez trascina l’Inter alla seconda finale in tre stagioni e si candida come prossimo Pallone d’Oro: la prima volta del “Toro” si gioca a 5, stessa quota di Raphinha e preceduto in quota solo da Lamine Yamal, in pole a 3,50 dopo le due prove formidabili nella doppia semifinale contro i nerazzurri. Sale leggermente da 5 a 7,50, Gianluigi Donnarumma, anche lui a caccia della finale di Monaco, mentre tra gli outsider si candidano altri due giocatori nerazzurri: Hakan Calhanoglu e Marcus Thuram, entrambi offerti a 15 volte la posta.