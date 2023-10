Emiliano Martinez vince il Trofeo Jascin per il miglior portiere della stagione: "Una sorpresa, ringrazio l'Argentina e l'Aston Villa. Lo sognavo da quando ero piccolo, con i miei fratelli e mio padre. Sembrava tardi per la mia carriera, poi di fronte a Mbappè e una Francia così forte vale di più". Qualche fischio per lui dalla platea, per un atteggiamento non sempre irreprensibile e per aver battuto la Francia che ospita il premio. Deve intervenire Drogba per placare gli animi.