A una settimana dalla cerimonia del Pallone d'Oro, ottavo vinto da Leo Messi, France Football ha svelato i voti assegnati per i premi della serata. La Pulce ha ottenuto 87 preferenze su 92, totalizzando 462 punti totali. 105 punti in più rispetto a Erling Haaland secondo e un distacco di 362 punti rispetto a Kylian Mbappé che ha chiuso al terzo posto.



CURIOSITA' - Particolare la votazione fatta dal giornalista del Portogallo: al primo posto aveva scelto Bernardo Silva. Sul podio della Svizzera non c'era né argentini né francesi: Haaland, Vinicius e Bounou. L'Argentina aveva scelto Leo Messi davanti a tutti, dietro di lui Julian Alvarez e Mbappé.



PREMIO KOPA - Se i voti del Pallone d'Oro vengono assegnati in base alle scelte di un giornalista per ogni Paese del mondo, il Trofeo Kopa - vinto da Bellingham - premia il miglior Under 21 scelto dai voti degli ex Palloni d'Oro. Zinedine Zidane, per esempio, ha scelto proprio Bellingham al primo posto, poi Pedri e Camavinga. Stessa scelta anche per Van Basten, Ronaldinho, Shevchenko, Modric e Figo. Cambia il podio di Bezema, che ha preferito Camavinga a Bellingham; per Messi, invece, il miglior under 21 è Musiala.