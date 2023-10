Come di consueto, oltre al premio di miglior giocatore maschile, sono stati assegnati anche i riconoscimenti per la miglior giocatrice, il miglior portiere e il miglior Under 21: vincono Bonmati del Barcellona, il Dibu Martinez dell'Aston Villa e Jude Bellingham del Real Madrid, mentre a Vinicus va il Premio Socrates, per il gesto migliore della stagione.