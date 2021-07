James Pallotta non ci sta. L'ex presidente giallorosso ha commentato su Twitter la revoca della pubblica utilità sul progetto di Tor di Valle, ormai definitivamente naufragato. Il suo commento è riferito soprattutto alla sindaca di Roma Virginia Raggi, che ha esultato per il risultato ottenuto in Assemblea capitolina: "Eravamo pronti a spendere 750 milioni di euro per un nuovo stadio, Goldman e altri potrebbero confermarlo e il sindaco fa questi commenti oggi? Per il bene di Roma vi prego di nominare un nuovo sindaco competente".