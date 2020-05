Attacco 'social' da parte del Presidente della Roma James Pallotta nei confronti di Charlie Baker, governatore del Massachusetts, in seguito all'annuncio di quest'ultimo sulla strategia di riapertura dello Stato americano nella regione del New England in tempi di Covid-19. Non usa mezzi termini l'imprenditore il numero 1 del club giallorosso, che attacca così Baker: "Hai mandato in bancarotta mezza Boston. Quanta ignoranza".