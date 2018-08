Pallotta: ‘What do you think @ADeLaurentiis is smoking over there in Naples? If he finds that little bird again, he’ll find out we also own Barca and Bayern’ — AS Roma English (@ASRomaEN) 17 agosto 2018

La Roma non ci sta. E lo fa capire senza troppi giri di parole attraverso le dichiarazioni di James Pallotta, numero uno giallorosso, ha risposto duramente alle accuse di De Laurentiis:".Oggi il numero uno azzurro aveva parlato così della Roma in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "È stata smontata e rimontata, non saprei decifrarla e non so quanto tutti questi cambi siano stati salutari. Per esempio io Alisson non lo avrei dato via neanche per 100 milioni. Per lui ne avevo offerti 60 ma i giallorossi non hanno voluto cedermelo.qualche anno fa ma se così fosse queste due squadre non potrebbero nemmeno fare la Champions".