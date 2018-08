Direttamente da, dove la suaha affrontato e battuto ilnell', il presidente dei giallorossiha rilasciato - riportate dal Messaggero - alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti: "Sulla carta abbiamo la migliore squadra che io abbia mai avuto: Schick e Karsdorp sono tornati, Pellegrini e Under sono cresciuti di un anno, Pastore, Marcano, Cristante e Kluivert sono tutti ottimi acquisti. È stata costruita e organizzata per segnare di più. Se riusciremo a vincere? Abbiamo un’ottima squadra e vedremo cosa accadrà"."È una bestia. La questione non è di anzianità, ma di qualità e sostenibilità di ingaggi"."Se si crea un'opportunità la coglieremo ma non abbiamo bisogno di un'altra ala. Malcom? Era un'occasione e ci piaceva. Quello che è successo con lui non cambierà i nostri programmi"."È un calciatore fantastico, ma in Italia per lui sarà più difficile. Se noi compreremo un top-player? Stiamo già trattando con il Barcellona per Messi (ride, ndr)".