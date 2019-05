James Pallotta, presidente della Roma, ha pubblicato un messaggio, attraverso il profilo Twitter ufficiale del club giallorosso, ringraziando Ranieri e i tifosi per l'addio a De Rossi: "Quando avevamo bisogno di qualcuno che venisse in questa situazione difficile, Claudio ha accettato immediatamente. Non è solo un grande allenatore e professionista, ma un vero gentiluomo e sarà per sempre un romanista. Lo voglio ringraziare a nome di tutto il club. Ringrazio anche i tifosi presenti allo stadio ieri sera, per aver dato a Daniele l'addio che ha meritato. Dopo aver rappresentato i tifosi sul campo per 18 anni, il supporto e l'amore da parte di tutti per lui è incredibile".