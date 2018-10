Rudi Garcia chiama, James Pallotta risponde. Dopo le parole dell'ex allenatore della Roma sull'addio del gennaio 2016, il presidente giallorosso ha dichiarato: "Posso dire che alla fine del campionato con Spalletti siamo arrivati a una striscia di 17 partite senza sconfitte, raggiungendo la Champions League. Mi piace tanto Rudi, ho grande rispetto per lui. Anche in Francia sta dimostrando di essere un ottimo allenatore, ma la squadra stava andando alla deriva, sembrava persa. Se non ricordo male non vincevamo da dieci partite".