Il presidente della Roma, James Pallotta è nel mirino dei tifosi giallorossi per l'addio imposto a Daniele De Rossi. In tutto il globo, da Sydney a Boston e perfino allo Juventus Stadium sono arrivati messaggi di attacco all'imprenditore italo-americano.



Striscioni, cori, scritte, ma Pallotta, come sempre ha scelto di essere diretto nel rispondere alle critiche. Secondo Il Messaggero il numero 1 giallorosso ha mandato un messaggio chiaro e netto verso i tifosi: "Se vogliono gettare m...da su di me bene, ma io non torno indietro'