James Pallotta, molto attivo in questi giorni su Twitter, ha smentito le indiscrezioni circolate questa mattinadurante la fase finale della sua gestione:ha scritto su Twitter. Non lascerebbe spazio ad interpretazioni, dunque, il commento del tycoon americano sulla notizia emersa stamattina. Il fondo individuato come interessato ad esplorare l’opportunità di acquistare il club è il, e si occupa della gestione delle strategie di investimento del governo saudita: presieduto dallo sceicco, ha un patrimonio complessivo stimato in circa 347 miliardi di euro. Non è la prima volta che il fondo reale viene accostato al calcio: dopo un tentativo di acquisizione del Newcastle nell’estate del 2020, Bin Salman sarebbe interessato a vagliare la possibilità di entrare con una