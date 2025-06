Palmeiras-Al Ahly LIVE alle 18

AFP via Getty Images

si affrontano al MetLife Stadium nel New Jersey,, nellatutto in equilibrio nelvisto che entrambe le partite della prima giornata sono terminate 0-0, con brasiliani, egiziani,a quota un punto. I brasiliani hanno qualità ed entusiasmo, gli egiziani (12 volte vincitori della Champions africana) hanno intraprendenza che, almeno all’esordio, non è stata convertita in concretezza. Le due squadre si sono affrontate due volte nel Mondiale per Club giocato con la “vecchia formula”, nel 2022 vinse 2-0 il Palmeiras mentre nel 2021 ebbe la meglio l’Al Ahly ai rigori dopo lo 0-0 dei 90 regolamentari.

Palmeiras-Al AhlyWeverton; Giay, Gustavo Gomez, Murilo; Felipe Anderson, Rios, Moreno, Piquerez; Estevao, Mauricio; Vitor Roque. All. Ferreira.El Shenawi; Hany, Yasser Ibrahim, Dari, Ahmed Kouka; Fathi, Ben Romdhane, Attia; Zizo, Trezeguet; Abou Ali. All. Riveiro.A. Taylor (ENG)Al Ahly 1 puntoPorto 1 puntoPalmeiras 1 puntoInter Miami 1 punto