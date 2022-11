Tutti pazzi per Endrick, l'attaccante classe 2006 del Palmeiras sul quale c'è mezza Europa. Ma una squadra si è già mossa per anticipare la concorrenza, come ha svelato il padre del giocatore: "Alla fine del mese andremo a Madrid per parlare col Real - ha detto a UOL Esporte - Dopo quel colloquio aspetteranno una risposta da parte nostra per vedere se fare una proposta al Palmeiras".