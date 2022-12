Il Barcellona si defila nella corsa ad Endrick. Secondo quanto riportato da Marca, la dirigenza blaugrana ha deciso di non partecipare all’asta per il giovane gioiellino del Palmeiras. La delicata situazione finanziaria non permette alla squadra allenata da Xavi di sborsare la cifra di 60 milioni, presente nella clausola rescissoria del 16enne brasiliano.