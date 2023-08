Non solo l'infortunio, che lo tiene fuori dai giochi nell'Atalanta, e il mercato, con la trattativa col Cagliari sfumata, il difensore argentino José Luis Palomino deve ancora risolvere il problema di un anno fa con l'antidoping. Il procuratore capo di Nado Italia ha infatti presentato ricorso al Tas di Losanna contro l’assoluzione del difensore atalantino.



Rimandato a settembre, a più di 8 mesi dall’assoluzione per buona fede dal caso clostebol metabolita, che ne aveva portato alla sospensione il 26 luglio dell’anno scorso sulla base di campioni prelevati a Zingonia prima del ritiro a Clusone. José Palomino dovrà comparire per un’ulteriore udienza. La sentenza, stavolta, sarà inappellabile e arriverà fino a un massimo di 90 giorni.