C'è una nuova modella che sta lasciando il segno sui social network e la cui popolarità è in incredibile crescita. Si chiama Pam Penno, è brasiliana ma vive a Bali e come tutti i natii verdeoro è tifosissima della nazionale. I suoi follower sono però estasiati non per le sue passioni, ma per il suo fisico statuario che ha portato molti a definirla la nuova Jessica Alba. La nuova sensation brasiliana è pronta a spiccare il volo e noi ve la mostriamo nella nostra gallery.