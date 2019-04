Arrivano parole di forte polemica da Marsiglia dove, nella serata di ieri, l’Olympique Marsiglia ha organizzato una cena di gala per raccogliere fondi in favore della ricostruzione di Notre-Dame. Fra i presenti, c'era anche il difensore del club francese, Adil Rami con la fidanzata Pamela Anderson che, però, su twitter ha scatenato la polemica contro l'iniziativa.



E su Twitter dopo la cena ha ribadito: "Sicuramente i bambini che soffrono a Marsiglia avrebbero potuto usare in modo migliore i 100mila euro donati, anziché devolverli alla cattedrale di Notre-Dame che ha già ricevuto un bilione in donazioni da tanti miliardari. Spero che possano riconsiderare questa cosa e dare questi soldi a chi ne ha davvero bisogno, contribuendo a rendere migliori molte vite“. La love story fra Rami e la Anderson prosegue fra alti e bassi, ma fra i due oggi, sembra tornato il sereno. Ecco la bella Pamela nella nostra gallery.

