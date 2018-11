Uno scatto che toglie il fiato e che riporta ancora una volta Pamela Anderson nell'Olimpo delle donne più desiderate. Uno scatto pubblicato usl proprio profilo instagram, un gioco di trasparenze e un vedo non vedo che è molto vedo e poco non vedo che mette a nudo il suo decolletè.



E così lady Rami, l'ex-difensore del Milan e oggi al Marsiglia, ha strappato nuovamente applausi anche se il messaggio a corredo della foto lascia aperta la porta ad una possibile crisi: "Credi nelle bugie, quindi non ti fidi di nessun altro per te… è davvero così importante?". A chi era rivolto? Ecco lo scatto nella nostra gallery.