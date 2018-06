Hernan Gomez, ct di Panama, si è mostrato comunque soddisfatto in conferenza stampa al termine della partita persa dalla selezione centroamericana per 2-1 contro la Tunisia.



Queste le sue dichiarazioni: "E' stato un duello alla pari. Abbiamo chiuso all'ultimo posto ma non siamo stati la squadra peggiore del girone se analizziamo la storia e la crescita del calcio nella nostra nazione. Siamo una squadra giovane che ha combattuto. Ci sono le basi per un buon futuro, Panama tornerà al Mondiale".