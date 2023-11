L’attore Panariello parla a Radio Kiss Kiss del suo rapporto con De Laurentiis: Non so cos’abbiano di buono i tecnici toscani, ma effettivamente c’è una serie di allenatori di carattere e De Laurentiis ha bisogno di persone di carattere. Ci ho lavorato con lui al cinema e i suoi più bei rapporti sono quelli con cui ha avuto i più grandi scontri. Ha bisogno di gente con le palle, gente che abbia la cazzimma. Poi se De Laurentiis trova un quaquaraqua non va bene, non sopporta gli yes man. Preferisce persone di carattere come Spalletti e Gattuso. Io sono milanista e non me la passo benissimo (scherza ndr.)”.