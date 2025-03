Panathinaikos-Fiorentina: Formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Laè tornata a respirare dopo tre sconfitte consecutive in campionato trovando una vitttoria, seppur soffrendo, contro il Lecce. Adesso però i viola sono attesi dalla fase più calda dellae alle 18:45 di giovedì 6 marzo saranno di scena allo stadio Spyros Louis ad Atene per-Fiorentina. Si tratta della sfida valida per gli ottavi della competizione che palladino e i suoi non vogliono e non possono sbagliare.Partita: Panathinaikos-FiorentinaData: giovedì 6 febbraio 2025

Segui Panathinaikos-Fiorentina in diretta su Now

GUARDA SU NOW

Orario: 18:45Canale TV: Sky Sport Uno , Sky SportStreaming: SkyGo, NOW(4-3-3): Lodygin; Vagiannidis, Palmer-Brown, Ingason, Mladenovic; Gnezda Cerin, Maksimovic, Ounahi; Tete, Ioannidis, Djuricic. All. Rui Vitoria.(3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodò, Cataldi, Fagioli, Folorunsho, Gosens; Zaniolo, Kean. All. Palladino- La Fiorentina recupera Kean e lo butta subito dentro dal 1'. Dubbi sul modulo, ma il tecnico potrebbe riproporre lo schema tattico che ha avuto la meglio sul Lecce. Adli scalpita, ma Cataldi appare in vantaggio.

Panathinaikos-Fiorentina sarà visibile ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport dopo aver sottoscritto un abbonamento valido all'emittente satellitare.La gara sarà visibile anche sulle applicazioni, scaricabili su tutti i principali store, SkyGo e Now con un abbonamento attivo.