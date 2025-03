Panathinaikos-Fiorentina pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Operatore Maggiorata Beltran 1° Marcatore

6.50 7.00 VAI ALLA MAGGIORATA ▶

* Maggiorata sottoposta a variazioni e a termini e condizioni.

Pronostico Panathinaikos-Fiorentina: confronto quote e il parere dei bookies

A mio avviso, i 'Viola' hanno tutte le potenzialità per vincere questa sfida. Considerando il calo di risultati in campionato, la Fiorentina potrebbe concentrarsi soprattutto su questa competizione, con l’obiettivo di chiudere la stagione con un titolo e assicurarsi un piazzamento per la prossima Europa League. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

Giovedì 6 marzo, alle ore 18:45, la Fiorentina farà visita al Panathinaikos in occasione del match d'andata degli Ottavi di Conference League. Prima di mostrarvi il mio pronostico e analizzare le quote dei bookmaker sul risultato esatto, vi consiglio di dare un'occhiata allaEcco invece le quote di Panathinaikos-Fiorentina di diversi operatori:La Fiorentina arriva a questo impegno europeo con morale rialzato, grazie alla vittoria per 1-0 nella sfida casalinga contro il Lecce, che ha interrotto una serie negativa di tre sconfitte consecutive in campionato. Dall'altro lato, il Panathinaikos si presenta con un buon risultato alle spalle, avendo vinto l'ultima partita di Super League contro il Panetolikos con un convincente 2-0, dopo aver riscattato la sconfitta subita contro il Lamia (3-1).I bookmaker indicano una sfida equilibrata, ma con la Fiorentina leggermente favorita nel pronostico. Sebbene il risultato resti incerto, i "viola" sono considerati in vantaggio rispetto al Panathinaikos, grazie alla loro esperienza nelle competizioni europee e alla superiorità qualitativa della rosa.Prima di visionare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto sulla sfida valida per l'andata degli Ottavi di Conference League, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla competizione:

● ● ●

Quale sarà il risultato esatto di Panathinaikos-Fiorentina? Il parere dei bookies

Secondo i bookies, la sfida tra Panathinaikos e Fiorentina si preannuncia equilibrata, con il pareggio che appare come un risultato probabile. In particolare,. Betsson offre la quota più alta per questa opzione, pari a 5.90, seguita da Lottomatica e Goldbet con una quota di 5.75.

● ● ●

Panathinaikos-Fiorentina: i precedenti

Panathinaikos-Fiorentina: le probabili formazioni

Panathinaikos e Fiorentina non si sono mai affrontate in competizioni ufficiali europee, rendendo questa sfida un debutto assoluto tra le due squadre a livello continentale. Tuttavia, la Fiorentina ha già incontrato squadre greche in 6 occasioni, con un bilancio complessivo di 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici in vista della sfida valida per l'andata degli Ottavi di Conference:

PANATHINAIKOS (4-3-3): Lodygin; Vagiannidis, Palmer-Brown, Ingason, Mladenovic; Gnezda Cerin, Maksimovic, Ounahi; Tete, Ioannidis, Djuricic.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodò, Cataldi, Fagioli, Folorunsho, Gosens; Zaniolo, Kean.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

Panathinaikos-Fiorentina sarà trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport, accessibili tramite un abbonamento valido all'emittente satellitare. Inoltre, il match sarà disponibile in diretta streaming su NOW TV, previa iscrizione e con l’app scaricabile su tutti i dispositivi mobili.