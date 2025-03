Panathinaikos, Vitoria: "All'andata potevamo farne anche quattro. Ma la Fiorentina è fortissima"

MILOS BICANSKI

Il tecnico del Panathinaikosè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita che i greci giocheranno contro la Fiorentina negli ottavi di Conference League, gara di ritorno. Queste le sue parole: "Dobbiamo essere concentrati, affrontiamo una squadra molto forte, che può cambiare il corso della partita. Dobbiamo giocare bene, come fatto ad inizio primo tempo e nella ripresa all'andata. La squadra ha un'identità importante, abbiamo rispetto della Fiorentina, ma cercheremo di fare gol. Quando la palla sarà fra i nostri piedi dovremo cercare di sfruttare le occasioni. Ci aspettiamo che la Fiorentina giochi bene, hanno qualità, è una squadra che ha grande tradizione in Conference. Per cui abbiamo enorme rispetto, se giochiamo con attenzione possiamo fare la nostra partita. All'andata abbiamo giocato meglio di loro, e avremo potuto segnare anche il quarto gol. Non credo che il possesso palla sia così importante in queste gare, dobbiamo seguire il piano partita"

- "So chi giocherà, ma non lo dirò, non lo ritengo giusto per i giocatori, e per creare dubbi alla Fiorentina. Avevo già detto che nel match di andata non si sarebbe decisa la qualicazione. I giocatori devono sapere che giocheremo a Firenze come abbiamo fatto ad Atene. Certamente abbiamo un vantaggio, quello che succederà lo sapremo domani sul campo. Noi daremo il massimo, la Fiorentina ha un bravo allenatore. Sono sicuro che possa bastare un dettaglio, speriamo di festeggiare. Domani abbiamo due scelte, o vinci o vinci. Vogliamo scrivere la storia".