Panathinaikos, Vitoria sfida la Fiorentina: "Loro fortissimi, ma noi meglio con le big"

tecnico del Panathinaikos, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Fiorentina valida per l'andata degli ottavi di Conference League: "La partita sarà dura, ma conosciamo i nostri valori. Dobbiamo fare del nostro meglio, ma siamo ambiziosi e cercheremo di essere competititvi. Abbiamo fiducia in noi. Sarà la prima partita, e non è decisiva. Dovremo essere disciplinati. Ma serve anche l'ispirazione e la volontà."- " Abbiamo fatto bene contro le big, la concentrazione è al massimo. Abbiamo migliori risultati con queste squadre perché troviamo più facilmente la giusta mentalità . Riposiamo poco e giochiamo tanto, ma abbiamo ottenuto buoni risultati finora. Significa che il lavoro fatto fino ad oggi sta dando dei frutti. La fase difficile l'abbiamo superata. Crediamo in noi stessi."

"La Fiorentina? Un avversario forte nelle fasi statiche ma non solo. Dovremo limitare i falli vicino all'area di rigore e cercare di non farli avvicinare, per quanto possibile. Siamo ben organizzati in difesa e siamo pronti. Tifosi? Il mio messaggio è che si parla di una competizione europea. C'è ritmo più elevato e un'attenzione più elevata. L'avversario è fortissimo. Abbiamo bisogno dei nostri tifosi. Da ragazzi sognavano di giocare queste partite."- " Arrivare in fondo? Lo vogliamo. Abbiamo questa ambizione. Da tantissimo non arriviamo in fondo ad una competizione europea. Ma vogliamo costruire il nostro percorso man mano. Serve tempo, e un po' di fortuna. Fiorentina? Vediamo come approcceranno la sfida. Sono una squadra molto flessibile, a prescindere dai sistemi. Ha automatismi e movimenti chiari. Ha giocatori di grande qualità. Queste gare vanno giocate al 100% della concentrazione. Ogni errore può costar caro. Momento non positivo dei viola? Dobbiamo sempre far qualcosa di grande. Io vedo sempre le cose in modo positivo. Le cose saranno diverse anche per loro. Quanto succede in campionato non ha granché a che fare coi risultati europei. Anche noi abbiamo passato momenti non positivi. Dobbiamo avere in mente le caratteristiche dell'avversario, ma non possiamo farci influenzare troppo dal momento"