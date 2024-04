Panatta: 'Mancini poco elegante, ma chi perde il derby va sempre in puzza'

11 minuti fa

Anche Adriano Panatta, noto tifoso romanista, è intervenuto per commentare le polemiche successive al fischio finale dell'acceso derby tra Roma e Lazio, deciso da un gol di Mancini. L'ex campione di tennis ha parlato proprio dell'esultanza del difensore che ha spinto la Figc ad aprire un fascicolo:“La bandiera di Mancini? Secondo me non è stata una cosa molto elegante, uno sfottò un po’ troppo accentuato - ha sottolineato a Rainews24 - Se posso usare un dialetto romanesco, la verità è che quando succedono questi derby, quelli che perdono ci vanno in puzza. Anche Guendouzi evidentemente ha detto una cosa a Dybala e lui gli ha fatto vedere il parastinchi, sono cose normali”.