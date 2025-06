Panchina Cagliari: incontro fra Giulini e Vanoli

Getty Images

Come riferisce l'Ansa, c'è stato un incontro tra ilper provare a trovare un accordo: in ballo laper la stagione 2025/2026. Il faccia a faccia è cominciato nel pomeriggio negli uffici di Milano della Fluorsid, l'azienda di proprietà del numero uno del Cagliari. Vanoli è un vecchio pallino di Giulini: era stato contattato anche la scorsa estate quando il Cagliari stava cercando l'erede di Claudio Ranieri. Un incontro probabilmente non decisivo, perché c'è un altro candidato, il tecnico della Primavera Fabio Pisacane.

Il Cagliari sembra intenzionato ad accelerare i tempi anche perché il nuovo allenatore dovrà necessariamente essere coinvolto nelle scelte sui riscatti di Caprile, Piccoli e Adopo.