Panchina Chelsea, si punta a un clamoroso ritorno

un' ora fa



Con l'addio di Mauricio Pochettino, si apre una nuova pagina al Chelsea. I londinesi avranno il sesto allenatore in tre anni (considerando anche i traghettatori) e non possono per questo sbagliare ancora una volta la scelta. Secondo quanto riportato da Sky Sports De, in pole position per sedersi sulla panchina di Stamford Bridge, c'è Thomas Tuchel.



L'allenatore tedesco ha chiuso la sua parentesi al Bayern Monaco ed è ora un'opzione molto concreta. Per Tuchel si tratterebbe di un ritorno: al Chelsea ha già vinto una Champions League battendo in finale, da sfavorito, il Manchester City. Nelle prossime ore sono attesi nuovi colloqui per sbloccare la situazione.