L'avventura a Napoli continua ad essere piuttosto travagliata per ​Arkadiusz Milik: tra infortuni ed esclusioni scottanti, l'attaccante polacco ha faticato a trovare continuità in maglia azzurra. Secondo La Gazzetta dello Sport, a Milik non è andata giù l'esclusione in Champions contro il Salisburgo, soprattutto alla luce dei due gol rifilati all'Hellas Verona tre giorni prima. La rosea parla di un colloquio tra l'attaccante e Carlo Ancelotti che gli avrebbe spiegato i motivi dell'esclusione.

Oggi sarà titolare contro la Spal. Basterà per far passare il mal di pancia al classe '94?