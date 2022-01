L'Everton vuole José Mourinho come successore dell'appena esonerato Rafa Benitez. Lo scrive il Guardian ricordando che il proprietario del club, il businessman anglo-iraniano Farhad Moshiri, è da sempre un estimatore di 'Mou' e sarebbe intenzionato a puntare da subito sul portoghese, strappandolo alla Roma a stagione in corso (con la disponibilità a pagare una penale).



Compito che non appare facile, visto che Mourinho ha firmato un triennale con la Roma, ma che Moshiri sarebbe intenzionato a fare, Friedkin permettendo, promettendo al nuovo tecnico acquisti eccellenti, come riferisce l'Ansa. I tifosi invece preferirebbero che a Goodison Park tornasse, seppure in altre vesti, il loro ex beniamino Wayne Rooney, che proprio con la maglia dell'Everton si affacciò, giovanissimo, nel calcio professionistico e che ora da tecnico sta lavorando bene in Championship con il Derby County.