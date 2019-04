Un derby per la panchina della Fiorentina. Per ora i dirigenti viola hanno deciso di continuare con l'ex Lazio Stefano Pioli, ma l'addio del tecnico a fine stagione è quasi certo. Per la successione è molto forte la candidatura dell'ex allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, per ora in pole position. Con un possibile derby in arrivo.



DERBY IN PANCHINA - Come riporta il TGR Rai Toscana sembrerebbe molto vicino il sorpasso di un altro ex Lazio, Fabio Liverani nei confronti del tecnico appena esonerato dalla Roma. L’attuale allenatore del Lecce, in Serie B sta facendo un ottimo campionato, tanto da potersi giocare la promozione nella massima serie. Dove potrebbe approdare comunque, alla Fiorentina.