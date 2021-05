La notizia, diffusasi nella giornata di ieri, ha allarmato gran parte dei tifosi del Genoa. Ad oggi, tuttavia, almeno secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, l'ipotesi che il prossimo allenatore del club più antico d'Italia possa essere Igor Angelovski non trova alcuna conferma, né negli ambienti rossoblù né in quelli vicini al commissario tecnico della nazionale macedone.



La questione panchina, ad ogni modo, resta avvolto nel mistero. Entro mercoledì Enrico Preziosi e Davide Ballardini dovrebbero incontrarsi per arrivare finalmente ad una decisione condivisa. Al termine del summit, a cui prenderà parte anche il ds Francesco Marroccu, dai comignoli di Pegli uscirà una fumata bianca o nera. Di certo non grigia.



In caso di cambio di guida, i nomi in ballo restano molti. Ma ad avere le quotazioni più alte sembra essere Leonardo Semplici, vecchio pallino del presidente che il Cagliari non riconfermerà malgrado la recente conquista della salvezza.